Charge - 30 de novembro de 2022

30/11/2022 | 13:39



A 16ª edição do Desafio de Redação foi concluída nessa terça-feira (29) durante transmissão ao vivo nas redes sociais do Diário, com apresentação da jornalista Juliana Bontorim. Ao todo, foram 38 premiados entre as 247 escolas públicas e particulares do Grande ABC que participaram do concurso.