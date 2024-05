Evento FEI Portas Abertas acontece neste sábado

Alunos do ensino médio que desejam cursar Engenharia, Administração, Ciência de Dados e Inteligência Artificial ou Ciência da Computação, terão a oportunidade de visitar o campus da FEI (Fundação Educacional Inaciana) em São Bernardo neste sábado (18), das 9h às 16h, no evento FEI Portas Abertas.

Mais de 100 atividades estão inclusas na programação. Dentre os destaques, está a exposição do Ford Mustang Mach-E, modelo elétrico de um dos veículos mais icônicos da Ford e do automobilismo. “A participação da Ford é de grande importância para a universidade e seus alunos, assim como para os visitantes do evento. A presença da empresa destaca o alinhamento do curso de Engenharia Mecânica da FEI com as demandas atuais do mercado. Além disso, evidencia a alta empregabilidade dos nossos alunos e ex-alunos, muitos dos quais estão ativamente envolvidos em projetos inovadores e desafiadores na Ford, tanto como estagiários quanto como profissionais efetivos. A parceria é um testemunho da forte conexão entre a academia e o setor industrial, proporcionando oportunidades valiosas de aprendizado e desenvolvimento para os nossos alunos”, destaca Sandro Vatanabe, coordenador de Engenharia Mecânica da FEI.



Para a instituição, o objetivo de apresentar o Ford Mustang Mach-E no FEI Portas Abertas é destacar o estado da arte da tecnologia automotiva, oferecendo aos visitantes uma visão privilegiada do que está atualmente disponível, especialmente no que se refere à eletrificação, um dos pilares da mobilidade do futuro. Com a presença do Mustang Mach-E no campus, os visitantes terão a oportunidade de explorar temas como eficiência energética, segurança veicular e inovação tecnológica. Além disso, a interação com profissionais da Ford proporcionará insights valiosos sobre os desafios e as tendências do setor, preparando os futuros profissionais para desenvolverem novas soluções para os desafios do mercado de trabalho, com conhecimento e habilidades atualizadas.



“Além do impacto direto na formação dos estudantes e na atualização do currículo acadêmico, a presença da Ford na FEI representa uma oportunidade única de fortalecer os laços entre a academia e a indústria. Essa colaboração não apenas enriquece a experiência educacional dos alunos, mas também promove a inovação e a pesquisa aplicada. A troca de conhecimentos e experiências pode resultar em projetos conjuntos, estágios, oportunidades de emprego e até mesmo iniciativas de pesquisa e desenvolvimento que beneficiam ambas as partes e contribuem para o avanço tecnológico e econômico do país”, finaliza o professor Vatanabe.