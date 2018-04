Wish em Natal é reinaugurada após diversas novidades na infraestrutura

A GJP Hotels & Resorts acaba de concluir a primeira fase de implantação do Wish Natal, que substitui o Pestana Beach Resort após ampla reformulação de suas instalações, incluindo áreas comuns como recepção, lobby, apartamentos, restaurantes, piscina, paisagismo e centro de eventos. A partir deste mês de abril, o Wish Natal iniciará a segunda fase, que inclui o spa, academia de ginástica e um novo e moderno restaurante à la carte que ganhará uma unidade de um renomado restaurante paulistano.

Adquirido pela rede em julho de 2016, o hotel passou por ampla reforma e ganhou a assinatura do arquiteto João Armentano. O empreendimento passou de quatro para cinco estrelas, ganhando a sofisticação da bandeira Wish, unindo-se aos outros hotéis da mesma categoria no Brasil, sendo eles o Wish Serrano, em Gramado (RS), o Wish Foz do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR) e o Wish Hotel da Bahia, em Salvador (BA).

Um dos destaques especiais é a suíte presidencial (foto), espaço 100% remodelado com conceito contemporâneo, atendimento exclusivo e serviços especiais proporcionados pela bandeira Wish. A suíte, de 122 m2 conta com hidromassagem, bancada dupla em quartzo branco, WC independente, soundbar com Bluetooth, amenities L''Occitane, sala de estar, quarto conjugado com varanda, closet, ampla sacada, entre outros diferenciais.0,