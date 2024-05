FIA anuncia saída da sua primeira CEO da história após apenas 18 meses de trabalho

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quarta-feira a saída de Natalie Robyn, a primeira CEO da história da entidade. Natalie permaneceu no cargo, considerado uma inovação da gestão atual da FIA, por apenas 18 meses.

"Desempenhar o papel de CEO da FIA tem sido um enorme privilégio e estou grata por ter dirigido um programa de reestruturação e reforma", disse a executiva, em comunicado emitido pela federação. "Agora é a hora de nos afastarmos, sabendo que a organização está em melhor posição para os desafios que temos pela frente."

Natalie deixou um dos cargos de maior poder no atual cenário do automobilismo mundial. Na hierarquia da FIA, ela estava abaixo apenas do presidente Mohammed Ben Sulayem, eleito em dezembro de 2021. Ben Sulayem assumira o cargo com o discurso de promover transformações profunda na entidade, principalmente no quesito igualdade de gênero.

"Ela contribuiu muito para uma ampla reorganização da nossa estrutura operacional e de gestão, bem como para a nossa sustentabilidade financeira. Em nome da FIA, desejo-lhe felicidades nos seus empreendimentos futuros", declarou o presidente da entidade.

A saída de Natalie é mais um revés para a gestão de Ben Sulayem. Trata-se da quarta funcionária de alto escalação que deixa a FIA desde o mês de dezembro. Antes dela, deixaram a entidade os diretores Steve Nielsen e Tim Goss e a chefe da comissão feminina Deborah Mayer.