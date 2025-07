Danilo mostra ambição em apresentação no Botafogo e se define um 'curinga' no meio-campo

O volante Danilo não imaginava voltar tão cedo ao futebol brasileiro. Aos 24 anos, previa jogar mais algumas temporadas no Nottingham Forest, da Inglaterra, ou em outra equipe europeia. Mas acabou aceitando defender as cores do Botafogo e, apresentado oficialmente nesta sexta-feira (25), mostrou-se ambicioso em fazer história no clube carioca com "muitas conquistas." Novo camisa 35, o substituto de Gregore garantiu que pode atuar em "todas as posições" do meio-campo.

"Estou muito feliz por estar aqui no Botafogo, campeão Brasileiro e da Libertadores e espero que o clube continue conquistando mais títulos", disse o reforço, que vestiu a nova camisa número 2 do clube, toda preta, e esbanjou simpatia e desenvoltura.

Bastante educado com os jornalistas e sempre sorridente, revelando enorme alegria na nova casa, o jovem que brilhou pela Palmeiras antes de ser negociado com o futebol inglês passará por um processo diferenciado de treinos e não encara o Corinthians neste sábado (26).

Danilo ainda se recupera de fratura no tornozelo esquerdo fundamental por seu retorno ao País, vinha fazendo trabalhos físicos por conta nas férias com os pais na Bahia, e já se acertou com o Botafogo para a realização de uma mini pré-temporada. Também fará um trabalho especial para atuar na altitude, já visando o compromisso das oitavas da Libertadores com a LDU, dias 14 de agosto no Rio, e 21 nem Quito.

"Ainda estamos no processo (de preparação física). Não pela lesão, mas fisicamente. Fiquei na Bahia, trabalhando sozinho, e sentei com a direção e fizemos um acordo. Mas estou pronto se o treinador quiser, mas vamos esperar ainda", afirmou Danilo, ansioso para entrar em campo, independentemente da posição e garantindo que não pensa em ser o "novo Gregore."

"São características diferentes, ele era mais marcador, eu marco, mas consigo fazer o papel de segundo meio-campista e de 10. Só que vou dar meu melhor no dia a dia, Gregore era um 'pitbull' nato e é difícil tomar esse posto dele pelo que fez nos títulos que ganhou. Espero também ajudar igual ele ajudou. Não chego só para jogar e ir embora (para a Europa novamente), quero fazer história aqui. A ligação (do Davide Ancelotti, técnico do Botafogo) ajudou a vir, porque já estava empolgado."

Evitando revelar o teor das conversas iniciais com o novo comandante, Danilo colocou-se à disposição para diversas funções no meio-campo, apresentando-se como um curinga. "O que tenho para falar é que venho com foco muito grande de fazer o que fiz no Palmeiras e no Nottingham. Gosto do passe, de jogar para frente, marcar e chegar no ataque e fazer gol. Vou dar o máximo dentro de campo para sempre ganhar jogos e títulos", enfatizou. "Me sinto melhor nas três do meio. No Palmeiras fiquei muito de primeiro, mas o que o treinador decidir no meio ali está tranquilo."

Com o Botafogo vivo e bem em três competições, Danilo garantiu que não tem uma possível conquista predileta e foi neste momento que mostrou-se com enorme ambição, mesmo podendo entrar no seleto grupo de 11 jogadores brasileiros com três conquistas de Libertadores (ganhou duas no Palmeiras).

"Sobre a final (vencida pela Botafogo diante do Atlético-MG com um a menos desde o começo), eu estava assistido e deu para ver a união do grupo do Botafogo. A rapaziada estava focada no título foi bonito de ver, eles mereceram", disse, antes de surpreender. "Mas prefiro ganhar as três, sem preferência. É importante o Botafogo continuar crescendo, quem sabe ganhando a Libertadores e o Brasileiro novamente e ganhando a Copa do Brasil pela primeira vez."

LEIA TAMBÉM

Eu nunca vou te abandonar, celebra Yuri Alberto após renovação de contrato