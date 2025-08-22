Megaoperação em Santo André recolhe 51 veículos e mira motoristas embriagados

Uma ação integrada batizada de Santo André em Movimento – Trânsito Seguro recolheu 51 veículos das ruas da cidade na noite desta quinta-feira (21). A operação, que reuniu a Secretaria de Segurança Cidadã, a Secretaria de Mobilidade Urbana e o Detran/SP, teve como foco coibir rachas, flagrar motoristas sob efeito de álcool e punir infrações de trânsito.



As fiscalizações começaram às 22h, com base no Paço Municipal, e se estenderam até a madrugada em dois pontos estratégicos: Avenida dos Estados, próximo ao Shopping Global, e Avenida Prestes Maia.



O balanço da noite incluiu ainda 18 autuações de trânsito e dezenas de motoristas submetidos ao teste do bafômetro. No total, participaram da ação 11 viaturas da GCM, seis do Departamento de Trânsito e duas do Detran/SP, além de quatro servidores com equipamentos de alcoolemia.



Segundo a prefeitura, a força-tarefa reforça o compromisso com a segurança viária e a tranquilidade da população andreense.