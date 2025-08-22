Festival do Morango, Churros e Chocolate em Santo André: veja atrações de sábado

Evento solidário reúne gastronomia e shows de rock no Paço Municipal, com entrada mediante doação de alimentos
Santo André recebe neste sábado (23) a quinta edição do Festival do Morango, Churros & Chocolate, que acontece no estacionamento do Paço Municipal, das 12h às 22h. A entrada é solidária, com a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que atende cerca de 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de 128 entidades parceiras.
O festival reúne diversas opções gastronômicas, com foco em morango, chocolate e churros, além de outras comidas e bebidas. O evento é voltado para toda a família, com ambiente de lazer e música ao vivo. A programação de sábado traz shows de rock’n roll, com tributos a grandes nomes internacionais. Nos intervalos, quem comanda o som é a DJ Kelly Silva.
Programação de sábado (23)
13h – Rock Variado – Banda Cinner
15h30 – Especial Foo Fighters – Foo Fighters Cover BR
18h – Especial The Cure – Untitled Cure Tribute
20h – Especial Led Zeppelin – Led Zeppelin Legends
Intervalos: DJ Kelly Silva
Serviço
Festival do Morango, Churros & Chocolate – Sábado**
Local: Estacionamento do Paço Municipal de Santo André (Praça IV Centenário, s/n – Centro)
Horário: 12h às 22h
Entrada: 2 kg de alimentos não-perecíveis
