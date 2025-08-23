DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Neste domingo

São Bernardo monta esquema especial de trânsito para a 21ª Meia Maratona

Corrida e caminhada vai reunir cerca de 13 mil pessoas; vias serão temporariamente fechadas a partir das 5h e GCM estará ao longo do trajeto, garantindo a proteção dos participantes

Do Diário do Grande ABC
23/08/2025 | 11:24
FOTO: Divulgação
 A tradicional Meia Maratona de São Bernardo, uma das principais corridas de rua do Estado de São Paulo, se dará neste domingo (24/08). Em sua 21ª edição, a prova vai reunir cerca de 13 mil pessoas. Visando o menor impacto possível para a dinâmica dos moradores das regiões por onde os corredores vão passar, a Prefeitura, por meio das Secretarias de Segurança e Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, montaram esquema especial para garantir a tranquilidade dos participantes e fluidez do trânsito no entorno da prova.


Dentro do planejamento, as vias serão fechadas temporariamente a partir das 5h. A prova tem largada prevista para 6h55 da manhã, do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, na Avenida Kennedy. O evento esportivo, em parceria com a iniciativa privada, terá custo zero para o município, dentro das festividades em comemoração aos 472 anos de São Bernardo. Além do clássico percurso de 21 km, atletas e entusiastas do esporte contam com opção de corridas com distância de 10km e 5km ou caminhada de 5km.

"Queremos garantir aos participantes da prova a segurança total em toda extensão da prova e, ao mesmo tempo, assegurar aos moradores da cidade seu direito de ir e vir, sem transtornos, por isso todo o planejamento foi pensado para dar fluidez tanto à prova quanto ao entorno dela", sustentou a prefeita Jessica Cormick.

SEGURANÇA

As equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) estarão desde as 5h nos pontos de fechamentos (ruas), permanecendo ao longo do trajeto até o final da corrida.

O planejamento exclusivo para a prova registra 52 agentes, 17 viaturas, 1 ônibus, 2 bases móveis, 10 motocicletas espalhados pelos 24 pontos de fechamentos (vias) pela GCM em auxílio ao trânsito. "A população poderá também acionar a guarda por meio do número 153, caso se depare com alguma movimentação que não seja a normal na sua região", complementou o comandante da GCM de São Bernardo, Eduardo dos Santos.

ALTERNATIVA DO TRÂNSITO

Durante o evento, os agentes de trânsito estarão nos isolamentos para garantir a proteção de pedestres e motoristas, assim como orientar sobre desvios e novas rotas.

Opções de desvio: 
 

1 - Região da Av. Barão de Mauá:
Via Antártico 

Via Anchieta 

Av. Senador Fláquer

Av. Newton Monteiro de Andrade

Via Anchieta

 

2 - Região da Av. Robert Kennedy

Rua Oneda

Av. Álvaro Guimarães

Via Anchieta

3 - Região da Rua Cristiano Angeli

Rua Argia

Av. Álvaro Guimarães

Av. José Odorizzi 

Via Anchieta

 

4 - Região da Av. Brigadeiro Faria Lima

Rua Antônio Luiz Valério 

Rua Manoel Coraza

Via Anchieta

 

5 - Região da Rua Jurubatuba 

Av. Senador Fláquer 

Rua Maria Adelaide L. Quelhas

Av. Newton Monteiro de Andrade

Via Anchieta

 

6 - Região da Av. Sen. Vergueiro 

Rua Continental 

Rua Kara

Rua Mediterrâneo 

Via Anchieta


