São Bernardo monta esquema especial de trânsito para a 21ª Meia Maratona

Corrida e caminhada vai reunir cerca de 13 mil pessoas; vias serão temporariamente fechadas a partir das 5h e GCM estará ao longo do trajeto, garantindo a proteção dos participantes
A tradicional Meia Maratona de São Bernardo, uma das principais corridas de rua do Estado de São Paulo, se dará neste domingo (24/08). Em sua 21ª edição, a prova vai reunir cerca de 13 mil pessoas. Visando o menor impacto possível para a dinâmica dos moradores das regiões por onde os corredores vão passar, a Prefeitura, por meio das Secretarias de Segurança e Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, montaram esquema especial para garantir a tranquilidade dos participantes e fluidez do trânsito no entorno da prova.
Dentro do planejamento, as vias serão fechadas temporariamente a partir das 5h. A prova tem largada prevista para 6h55 da manhã, do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, na Avenida Kennedy. O evento esportivo, em parceria com a iniciativa privada, terá custo zero para o município, dentro das festividades em comemoração aos 472 anos de São Bernardo. Além do clássico percurso de 21 km, atletas e entusiastas do esporte contam com opção de corridas com distância de 10km e 5km ou caminhada de 5km.
"Queremos garantir aos participantes da prova a segurança total em toda extensão da prova e, ao mesmo tempo, assegurar aos moradores da cidade seu direito de ir e vir, sem transtornos, por isso todo o planejamento foi pensado para dar fluidez tanto à prova quanto ao entorno dela", sustentou a prefeita Jessica Cormick.
SEGURANÇA
As equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) estarão desde as 5h nos pontos de fechamentos (ruas), permanecendo ao longo do trajeto até o final da corrida.
O planejamento exclusivo para a prova registra 52 agentes, 17 viaturas, 1 ônibus, 2 bases móveis, 10 motocicletas espalhados pelos 24 pontos de fechamentos (vias) pela GCM em auxílio ao trânsito. "A população poderá também acionar a guarda por meio do número 153, caso se depare com alguma movimentação que não seja a normal na sua região", complementou o comandante da GCM de São Bernardo, Eduardo dos Santos.
ALTERNATIVA DO TRÂNSITO
Durante o evento, os agentes de trânsito estarão nos isolamentos para garantir a proteção de pedestres e motoristas, assim como orientar sobre desvios e novas rotas.
Opções de desvio:
1 - Região da Av. Barão de Mauá:
Via Antártico
Via Anchieta
Av. Senador Fláquer
Av. Newton Monteiro de Andrade
Via Anchieta
2 - Região da Av. Robert Kennedy
Rua Oneda
Av. Álvaro Guimarães
Via Anchieta
3 - Região da Rua Cristiano Angeli
Rua Argia
Av. Álvaro Guimarães
Av. José Odorizzi
Via Anchieta
4 - Região da Av. Brigadeiro Faria Lima
Rua Antônio Luiz Valério
Rua Manoel Coraza
Via Anchieta
5 - Região da Rua Jurubatuba
Av. Senador Fláquer
Rua Maria Adelaide L. Quelhas
Av. Newton Monteiro de Andrade
Via Anchieta
6 - Região da Av. Sen. Vergueiro
Rua Continental
Rua Kara
Rua Mediterrâneo
Via Anchieta
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.