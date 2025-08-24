Queda de balão causa incêndios em Santo André na noite deste sábado

Atualizada às 0h14

Na noite deste sábado (23), a região do bairro Campestre, em Santo André, próxima da divisa com São Caetano, registrou ao menos dois focos de incêndios. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo ocorreu devido a uma queda de balão na Rua dos Coqueiros, sem registro de vítimas. 14 viaturas da corporação foram enviadas para as localidades.

Moradores da região registraram em vídeos balões sobrevoando a região, momentos antes dos incêndios. Em uma primeira nota, os Bombeiros informaram que não há vítimas até o momento.

Por volta de 0h, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio estava controlado e que, conforme informação inicial, não havia vítimas. Segundo a corporação, um dos incidentes aconteceu em uma empresa.