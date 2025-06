São Paulo volta a ter máxima acima dos 20°C, após recorde de frio; veja a previsão completa

Após bater o recorde de frio nesta quarta-feira, 25, a cidade de São Paulo voltará a ter tardes de calor, com máxima acima dos 20°C. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de SP, o sol deve aparecer, favorecendo a elevação das temperaturas.

As mínimas, entretanto, seguem ainda bem baixas. Nesta quinta-feira, 26, os termômetros marcaram 11°C em média no início da manhã. O dia termina com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Os dados históricos do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que junho registrou até o momento 47,8mm de chuva, o que corresponde a 99,8% dos 47,9mm esperados para o mês.

Recordes de temperaturas ocorridos em 2025:

Mínima

- Menor mínima média: 5,2°C em 25 de junho

- Menor mínima absoluta: -0,7°C em 26 de junho na estação Parelheiros-Rodoanel

- Maior mínima média: 21,9°C em 17 de fevereiro

- Maior mínima absoluta: 25,3°C em 17 de fevereiro na estação Sé-CGE

Efeito cebola

A massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, principalmente durante as madrugadas, mas com tendência a elevação das mínimas a partir da sexta-feira, 27. As máximas se elevam um pouco mais durante as tardes e atenuam um pouco a sensação de frio.

A grande amplitude térmica provoca o "efeito cebola": o dia começa exigindo roupas mais quentes. À tarde, entretanto, o sol aquece e a temperatura sobe, fazendo muita gente tirar os casacos.

Na sexta-feira, as condições do tempo mudam um pouco com a proximidade de uma nova frente fria de fraca intensidade, que não deve trazer muita chuva. A madrugada será de céu nublado, termômetros em média na marca dos 15°C e máxima de 22°C.

As precipitações ocorrem de forma intermitente durante a tarde e com chuviscos no período noturno. Os índices de umidade do ar se elevam um pouco mais, com valores mínimos próximos aos 60%.