China: BYD prevê lucro robusto no primeiro trimestre de 2025

A BYD anunciou nesta terça-feira, 8, previsões para resultados financeiros no primeiro trimestre e no ano completo de 2025, em movimento para impulsionar a confiança do mercado. Segundo a montadora chinesa, o lucro líquido provavelmente subiu para cerca de 8,5 bilhões de yuans a 10 bilhões de yuans, o equivalente a US$ 1,16 bilhões a US$ 1,37 bilhões, no primeiro trimestre. Em igual período do ano anterior, a BYD teve lucro de 4,57 bilhões de yuans.

Diluído por ação, o lucro líquido deve ser entre 2,91 yuans a 3,42 yuans no período, acima dos 1,57 yuans registrados no ano anterior.

As projeções da BYD vieram bem acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que projetavam lucro líquido total de 6 bilhões de yuans e por ação de 2,55 yuans.

A montadora chinesa disse que a elevação das projeções reflete a trajetória de crescimento robusto da indústria de veículos elétricos (EVs, em inglês) e o crescimento das vendas internacionais, além de um equilíbrio em estratégias internas para aumentar a lucratividade. A empresa lembrou que as estimativas são preliminares e que os resultados serão publicados com balanço corporativo do primeiro trimestre.

Analistas disseram que a divulgação do guidance do primeiro trimestre em uma data tão precoce reflete a confiança da BYD sobre seu desempenho, mas também visa melhorar o sentimento do mercado, fragilizado após a escalada da guerra comercial com trocas de ameaças entre EUA e China. "É um catalisador para impulsionar a confiança, após a forte liquidação de ontem", disse o analista da CCB International Qu Ke.

As ações da BYD listadas em Shenzhen fecharam em alta de 1,8% nesta terça-feira, enquanto as de Hong Kong subiram 4,8%, após a divulgação das projeções. No acumulado do ano, os papéis da chinesa também permanecem no azul, em avanço de mais de 20%, apesar do forte tombo registrado na segunda-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires