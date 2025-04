Quem são as pessoas mais ricas da China segundo a lista de bilionários da Forbes 2025?

A China manteve em 2025 o título de segundo país com maior número de bilionários no mundo: são 516 no total (a Forbes aponta 450 na China e 66 em Hong Kong). O país asiático fica atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 902 representantes. No total, a lista de bilionários de 2025 da revista conta com mais de 3 mil nomes. Quem lidera o ranking é Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e X , com fortuna estimada em US$ 342 bilhões.

O mais rico entre os chineses é Zhang Yiming, com patrimônio estimado em US$ 65,5 bilhões. Ele é cofundador da ByteDance, dona do TikTok, plataforma que está na mira do presidente dos EUA, Donald Trump. Yiming ultrapassou Zhong Shanshan, dono da Nongfu Spring, uma empresa de água engarrafada, que liderava a lista até 2024 e agora aparece em segundo lugar, com fortuna de US$ 57,7 bilhões. Isso ocorreu após recompra de ações da ByteDance, que valorizavam a empresa e inflaram a fortuna de Yiming.

Em relação a 2024, há 43 bilionários a mais na lista da Forbes que são da China e de Hong Kong. Juntos, eles possuem US$ 2,035 trilhões, ou 12,64% dos US$ 16,1 trilhões que todos os bilionários do mundo possuem.

Os 902 bilionários dos Estados Unidos, que representam pouco menos de um terço do total de bilionários do mundo, têm patrimônio combinado de US$ 6,8 trilhões, ou 42,24% do acumulado de todos os bilionários classificados pela revista.

Outros nomes que aparecem na lista de mais ricos da China são ligados a empresas como a gigante chinesa de tecnologia Tencent, a fabricante de smartphones Xiaomi, a companhia de eletrodomésticos Midea, o grupo de e-commerce Alibaba e a montadora de carros elétricos BYD. Veja a seguir quem são as 15 pessoas mais ricas da China (incluindo Hong Kong), segundo a lista de bilionários da Forbes 2025.

1. Zhang Yiming

Patrimônio: US$ 65,5 bilhões

Origem da fortuna: TikTok

2. Zhong Shanshan

Patrimônio: US$ 57,7 bilhões

Origem da fortuna: Nongfu Spring

3. Ma Huateng

Patrimônio: US$ 56,2 bilhões

Origem da fortuna: Tencent (games online)

4. Lei Jun

Patrimônio: US$ 43,5 bilhões

Origem da fortuna: Xiaomi

5. Colin Huang

Patrimônio: US$ 42,3 bilhões

Origem da fortuna: PDD Holdings (Pinduoduo)

6. Li Ka-shing

Patrimônio: US$ 38,9 bilhões

Origem da fortuna: Diversos

7. Robin Zeng

Patrimônio: US$ 37,9 bilhões

Origem da fortuna: Contemporary Amperex Technology (CATL)

8. William Ding

Patrimônio: US$ 33,3 bilhões

Origem da fortuna: NetEase (games online)

9. Jack Ma

Patrimônio: US$ 28,6 bilhões

Origem da fortuna: Alibaba Group

10. He Xiangjian e família

Patrimônio: US$ 27 bilhões

Origem da fortuna: Midea Group

11. Wang Chuanfu

Patrimônio: US$ 26,4 bilhões

Origem da fortuna: BYD

12. Lu Xiangyang

Patrimônio: US$ 20 bilhões

Origem da fortuna: BYD

13. Eric Li

Patrimônio: US$ 18,7 bilhões

Origem da fortuna: Geely Automobile Holdings

14. Huang Shilin

Patrimônio: US$ 17,4 bilhões

Origem da fortuna: Contemporary Amperex Technology (CATL)

15. Zhang Zhidong

Patrimônio: US$ 16,9 bilhões

Origem da fortuna: Tencent (games online)