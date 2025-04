Em menos de 2h, temporal deixa o Grande ABC debaixo d’água

Os moradores do Grande ABC enfrentaram um verdadeiro caos nesta segunda-feira (31). Em menos de duas horas, o temporal que atingiu a região e outros municípios da Grande São Paulo provocou diversas ocorrências, como pontos de alagamento, quedas de árvore, veículos submersos, acidentes de trânsito, desabamento de parte de residência, entre outras notificações.

Santo André e Mauá foram as cidades mais afetadas pela forte chuva. Segundo a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, o município mauaense registrou um índice elevado de chuvas. Até por volta de 15h50 foi contabilizado um acumulado de 132 milímetros de água, ou seja, 66 vezes mais do que era previsto pelo órgão no início da manhã, que era de 2 mm.

Até a última atualização da Prefeitura, às 16h30, a cidade contabilizava dois pontos de alagamento, com interdição completa da via. Um na Vila Noêmia, próximo ao Paço Municipal, e outro no Bairro Capuava. Além disso, foram registrados dois acidentes de trânsito e duas pessoas foram socorridas com ferimentos leves.

De acordo com o balanço parcial, foram notificadas as quedas de três árvores, sem vítimas, e o desabamento de parte de uma residência no Jardim Zaíra. “Ninguém se feriu e a moradora será encaminhada para o acolhimento social. Ela informou aos agentes que iria para a casa de parentes”, explicou o Paço.

Santo André contabilizou, até o início da noite dessa segunda, 25 ocorrências, entre quedas de muro (três casos), inundação e alagamento de vias. A região central da cidade foi uma das mais prejudicadas, inclusive com interdição das vias, carros submersos na água e pessoas ilhadas. As Avenidas dos Estados, Praça Quatorze Bis, Praça News Seller – Diário do Grande ABC e Rua Visconde de Taunay foram algumas das vias engolidas pela água.

Em São Bernardo, 19 vias da cidade ficaram alagadas, além de pontos de alagamento nos bairros Galileia e Vila Mussolini. O município também contabilizou cinco quedas de árvores. No mês de março todo, a cidade registrou acumulado de 110 mm de chuva.

A Prefeitura de São Caetano disse que dez pontos ficaram alagados ou com tráfego comprometido, a maioria nas margens do Ribeirão dos Meninos ou no Rio Tamanduateí. De acordo com a Defesa Civil municipal, foram registrados 45 milímetros de chuvas em duas horas.

Diadema e Ribeirão Pires informaram que não registraram ocorrências em decorrência da chuva.

TRANSPORTE PÚBLICO

Além da dificuldade para se locomover nos municípios, os usuários da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também enfrentaram dificuldades para chegar em casa. Desde o início da tarde, por volta das 14h50, a circulação de trens foi paralisada devido ao acúmulo de água nas vias. A operação sentido Rio Grande da Serra foi normalizada apenas no início da noite, umas 18h20, enquanto o serviço foi restabelecido no sentido Jundiaí, por volta das 20h.

Desde o início da tarde, os usuários ficaram ilhados nas plataformas da estação Celso Daniel, em Santo André. Uma multidão aguardava a liberação dos trens. A CPTM precisou acionar a operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para atender os passageiros com 30 ônibus.

NO ESCURO

Assim como sempre ocorre após forte chuva, os consumidores da Grande São Paulo ficaram sem luz. No Grande ABC, segundo boletim das 16h30 da Enel, 47.991 residências ficaram sem luz, sendo o município de Santo André o segundo mais afetado na Região Metropolitana, com 6,3% da rede em apagão - o que corresponde a 23.319 moradores no escuro.

Na sequência aparecem as cidades de São Bernardo (11.690), Mauá (8.598), São Caetano (2.799), Ribeirão Pires (1.520), Diadema (58) e Rio Grande da Serra (7).

SHOPPING

O shopping Grand Plaza, na Avenida Industrial, em Santo André, ficou parcialmente alagado devido à pancada de chuva. Segundo informou o shopping, o grande volume de água invadiu a entrada do estabelecimento e o espaço precisou ser drenado. “Foram adotadas medidas para garantir a segurança de todos. O local foi isolado e os clientes e lojistas encaminhados para outras áreas de circulação”, informou.