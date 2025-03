Alagamento interrompe circulação de trens no Grande ABC

A circulação de trens na Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) está parcialmente interrompida devido a forte chuva que atingiu a região na tarde desta segunda-feira (31). Pontos de alagamento nas vias provocaram a interrupção do serviço entre as estações São Caetano e Rio Grande da Serra.

A circulação deverá ser normalizada quando o nível da água baixar. Segundo a CPTM, a operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionada para atender os passageiros com 30 ônibus.

Neste momento, diversos usuários aguardam nas plataformas, sentido Rio Grande da Serra e Jundiaí, da estação Celso Daniel, em Santo André. Do lado de fora, são registrados diversos pontos de alagamento no centro do município.

Motoristas enfrentam dificuldades para atravessar as vias. Além da interrupção do tráfego, veículos estão submersos devido ao volume de água.

