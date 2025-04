Gilvan monitora rescaldos da chuva e destaca rápida recuperação da cidade

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), segue acompanhando os trabalhos de recuperação da cidade após o forte temporal que atingiu a região na noite de segunda-feira (31). Em menos de 30 minutos, a chuva intensa causou diversos transtornos, como alagamentos, veículos submersos, pessoas ilhadas e interrupções no tráfego.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, 98% da cidade já retornou à normalidade. “Nossas equipes estão trabalhando desde ontem, fizemos os alertas pela Defesa Civil e logo já fomos para a rua. Alguns pontos específicos, como na Vila América e Santa Terezinha, precisaram de uma limpeza mais pesada com máquinas”, afirmou ao Diário.





O prefeito também destacou que os semáforos já estão operando normalmente e que a Enel conseguiu restabelecer a energia em grande parte das residências afetadas. “Ontem eram 50 mil imóveis sem luz. Hoje, esse número caiu para 4.500, e seguimos trabalhando para normalizar a situação”, disse Gilvan.





A Prefeitura ainda não informou se houve vítimas ou quedas de árvores na cidade. Já a Defesa Civil de Santo André alerta para a possibilidade de novas chuvas nas próximas horas. “Se estiver em local seguro, evite deslocamentos. Evite áreas alagadas e inundadas”, orientou o órgão municipal.





O prefeito ressaltou a rápida resposta da cidade diante do cenário adverso. “Santo André mostrou sua resiliência e respondeu muito rápido. Agradeço a todos os servidores da prefeitura que trabalharam intensamente para restabelecer os serviços, e seguimos acompanhando de perto a situação”, concluiu.