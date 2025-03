Chuva deixa diversos pontos de alagamento em Santo André; veja locais

Em menos de 30 minutos, o temporal que atingiu o Grande ABC provocou diversas ocorrências na região. A circulação de trens na Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) está parcialmente interrompida devido à forte chuva, entre as estações São Caetano e Rio Grande da Serra. Usuários estão ilhados neste momento na estação Celso Daniel, em Santo André.

A forte chuva também ocasionou a interrupção de energia de mais de 88.176 clientes na Grande São Paulo, segundo última atualização da Enel. Na região, são 47.991 residências sem luz, sendo o município de Santo André o segundo mais afetado na região, com 6,3% da rede em apagão - o que corresponde a 23.319 moradores no escuro.

A Prefeitura de São Caetano informou que devido às fortes chuvas registradas, dez pontos ficaram alagados ou com tráfego comprometido, a maioria nas margens do Ribeirão dos Meninos ou no Rio Tamanduateí. “Equipes da Defesa Civil e Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) estão nas ruas para prestar os devidos apoios”, disse o paço.

O município andreense, um dos mais atingidos pela chuva, também registrou diversos locais com alto volume de água. Carros submersos, pessoas ilhadas e interrupção do tráfego estão entre as principais ocorrências contabilizadas até o momento. A Prefeitura ainda não informou se foram notificadas vítimas ou quedas de árvores na cidade.

Segundo a Defesa Civil andreense, há previsão de mais chuvas nas próximas horas. "Se estiver em local seguro, evite deslocamentos. Evite áreas alagadas e inundadas", alertou o órgão municipal.

Veja os pontos alagados:

Avenida dos Estados

Praça Quatorze Bis

Rua Delfim moreira

Avenida Santos Dumont

Rua Catequese





Avenida Senador Fláquer

Avenida Quinze de Novembro

Rua Visconde de Taunay