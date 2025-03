Em apenas 1h40, Mauá registrou 132 milímetros de chuva

Em apenas 1h40, o município de Mauá registrou acumulo de 132 milímetros de chuva nesta segunda-feira (31). Para se ter uma ideia, a Defesa Civil da cidade esperava que chovesse apenas dois milímetros durante o dia - aumento de 6500% no volume registrado.

Segundo a Prefeitura, o índice elevado de água ocasionou diversas ocorrências na cidade, como pontos alagados, acidentes de trânsito com vítimas, desabamento de parte de uma residência e quedas de árvores.

Até às 16h30, o município contabilizava dois pontos de alagamento com interdição completa da via. Um na Vila Noêmia, próximo ao Paço Municipal, e outro no Bairro Capuava. O tráfego já foi normalizado.

O Paço informou ainda que foram registrados dois acidentes de trânsito e duas pessoas foram socorridas com ferimentos leves. Além disso, até o momento, foram notificadas as quedas de três árvores, sem vítimas.

“Todas as equipes da Prefeitura, de secretarias como Mobilidade Urbana, Serviços Urbanos e Defesa Civil, seguem nas ruas, atuando nos efeitos das fortes chuvas”, ressaltou a Prefeitura.

A Defesa Civil municipal disse que parte de uma casa, onde não morava ninguém, desabou no Jardim Zaira.

