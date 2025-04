Grande ABC tem previsão de mais chuva nesta terça (1°) após temporal

Depois da forte chuva que castigou o Grande ABC nessa segunda-feira (31), deixando ruas alagadas, veículos submersos e moradores ilhados, o tempo segue instável nesta terça-feira (1º). O céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas entre a tarde e a noite.

As temperaturas devem variar entre 19°C e 28°C em cidades como Santo André, São Bernardo e Mauá. Já em São Caetano e Diadema, os termômetros devem oscilar entre 20°C e 27°C. Ribeirão Pires terá mínima de 19°C e máxima de 27°C, enquanto Rio Grande da Serra apresentará as temperaturas mais amenas da região, com mínima de 20°C e máxima de 26°C.





A Defesa Civil alerta para o risco de novos alagamentos e reforça a orientação para que a população evite áreas inundadas. A recomendação é acompanhar os boletins meteorológicos e, sempre que possível, adiar deslocamentos em momentos de chuva intensa.





Após o caos da última noite, a esperança é que o dia termine com menos transtornos. Mas, por precaução, é bom ter o guarda-chuva sempre à mão.

