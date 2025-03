Após acidente na Anchieta, Porto de Santos entra em contingência; entenda

Na manhã desta quinta-feira (14), o Porto de Santos entrou em contingência devido ao impacto do acidente ocorrido na noite anterior (13), por volta das 18h, na Via Anchieta. Ou seja, o sistema de agendamento de caminhões foi flexibilizado temporariamente para lidar com os efeitos do acidente. Um caminhão desgovernado bateu em uma passarela, provocando o fechamento por completo da via por cerca de 15 horas.



A medida emergencial permanecerá até a normalização do fluxo de veículos, que já começam a chegar ao complexo portuário após a liberação de algumas faixas da rodovia pela concessionária Ecorodovias. Apesar do incidente, não há impactos nos "gates" do porto.





Para garantir fluidez no tráfego das vias portuárias, os terminais estão recebendo caminhões fora do agendamento. As operações no Porto de Santos não foram interrompidas. Durante a madrugada, os pátios reguladores de caminhões, em Cubatão, mantiveram o abastecimento dos terminais de grãos, enquanto cargas conteinerizadas nos terminais Redex da Baixada Santista continuaram sendo movimentadas normalmente.





Os caminhões carregados no porto, seja por descarga direta de navios ou nos terminais, operaram sem interrupções. Às 19h de ontem (13), havia 801 caminhões nos dois pátios reguladores em Cubatão. Na manhã desta quinta-feira (14), o número havia reduzido para 88.

O acidente