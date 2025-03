Vídeo: motorista diz que bateu em passarela na Anchieta após problema no freio

O motorista do caminhão que colidiu contra a passarela no km 52 da Rodovia Anchieta, em Cubatão, na noite desta quinta-feira (13), afirmou que o veículo desceu sozinho antes do impacto. O acidente provocou a queda da estrutura e bloqueou a rodovia, que está sendo liberada parcialmente desde às 6h27 desta sexta-feira (14).





Em um vídeo gravado após o ocorrido, o condutor relatou que estava fora do caminhão no momento da colisão. “Quando eu desci, virei as costas para ele. Quebrou um retrovisor meu, parei ali em cima para fazer um BO, aí pegou minha habilitação para tirar foto”, afirmou.





O motorista alega que o caminhão estava parado próximo a outra passarela quando, após o acionamento do sistema de freios, o veículo se deslocou sem controle e atingiu as colunas da passarela de pedestres. "Eu estava fora do caminhão, desceu sozinho. Tinha parado lá atrás perto da outra passarela", afirmou. O modelo do caminhão e sua placa não foram divulgados.





Congestionamento