Após queda de passarela na Anchieta, veja pontos de congestionamento

O trânsito segue com pontos de congestionamento na manhã desta sexta-feira (14) no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), reflexo do desabamento da passarela no km 52 da Via Anchieta, ocorrido na noite de quinta-feira (13). A colisão de um caminhão com a estrutura interditou totalmente a pista sentido litoral, afetando a fluidez do tráfego na região. Segundo a Ecovias, concessionária que administra as rodovias, foi iniciada a liberação de duas faixar no sentido litoral para saída dos veículos que ficaram retidos entre os kms 47 e 52.

Apesar disso, a manhã desta sexta registra diversos pontos de congestionamento. Veja:

- Anchieta Sul (sentido litoral): Tráfego parado do km 23 ao km 52 devido ao acidente.



- Anchieta Norte (sentido litoral): Trânsito lento do km 40 ao km 54.





- Interligação Planalto (sentido Anchieta): Tráfego parado do km 8 ao km 1.





- Imigrantes (sentido litoral): Congestionamento do km 27 ao km 40.





- Anchieta (sentido São Paulo): Trânsito lento do km 13 ao km 10 devido ao alto fluxo de veículos.

Total de quilômetros congestionados:

- Via Anchieta (somando os trechos afetados nos dois sentidos): 46 km

- Rodovia dos Imigrantes: 13 km

- Interligação Planalto: 7 km





Equipes seguem trabalhando na remoção dos destroços e na avaliação da infraestrutura da rodovia.

O acidente