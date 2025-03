Passarela desaba na Via Anchieta e esmaga caminhão

Atualizada às 20h26

Na noite desta quinta-feira (13), a passarela de pedestres localizada no km 52 da Rodovia Anchieta, que liga São Paulo ao Litoral, desabou após um acidente envolvendo um caminhão na região de Cubatão. O impacto esmagou o veículo, mas o motorista, que sofreu apenas ferimentos leves, recusou atendimento médico, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu no bairro Fabril, em Cubatão, e provocou a interdição da rodovia nos dois sentidos, conforme informou a Ecovias Imigrantes, concessionária responsável pela administração da via. A situação deve causar transtornos ao tráfego, principalmente para quem se desloca entre a Capital e o Litoral.

A Ecovias informou que o tráfego está interrompido nesta noite nos dois sentidos da Anchieta, do km 56 ao km 40, por conta de um acidente. Há ainda, congestionamento no sentido Litoral, do km 28 ao km 40, por conta do acidente.

Por conta da baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no km 40+200, sentido Litoral.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex-Piaçaguera - Guarujá).