Desabamento da passarela na Anchieta: trânsito é liberado parcialmente

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que liberou parcialmente a pista norte da Via Anchieta na manhã desta sexta-feira (14), após o desabamento da passarela de pedestres localizada no km 52, na altura de Cubatão. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (13), quando um caminhão desgovernado colidiu com a estrutura, provocando sua queda e interditando completamente o trecho.





Segundo a concessionária, a liberação da pista ocorreu às 6h27, com operação em duas faixas no sentido litoral para permitir a saída dos veículos que ficaram retidos entre os kms 47 e 52. A partir da manobra, iniciou-se a liberação gradual do tráfego em direção ao litoral. Apesar da gravidade do ocorrido, não houve registro de vítimas.





A Ecovias também orienta que os motoristas de veículos leves utilizem a Rodovia dos Imigrantes para descer e subir a serra. Para os veículos pesados, a concessionária recomenda que a descida seja postergada até que as condições de trânsito sejam normalizadas. Para a subida, a Imigrantes segue sendo a alternativa indicada.





Equipes seguem trabalhando na remoção total dos destroços e na avaliação da infraestrutura da rodovia. A expectativa é que novas atualizações sejam divulgadas ao longo do dia para informar os condutores sobre as condições do trânsito no local.