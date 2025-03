Anchieta é liberada 15h após acidente, mas congestionamento persiste

A Rodovia Anchieta foi liberada na manhã desta sexta-feira (15) após ficar interditada por cerca de 15 horas devido ao acidente com um caminhão que colidiu contra uma passarela no km 52, na pista norte, sentido litoral. Apesar da liberação, o tráfego segue congestionado na região.

A pista norte foi desbloqueada às 6h27, com duas faixas operando no sentido litoral para permitir a saída dos veículos retidos entre os kms 48 e 51 e iniciar a liberação gradual do tráfego. Já a pista sul foi liberada às 9h, e a rodovia segue operando no esquema de Operação Descida (7x3), com sete faixas destinadas ao fluxo em direção ao litoral e três no sentido São Paulo.





Equipes da concessionária e do policiamento rodoviário continuam no local para monitorar o tráfego e garantir a fluidez da circulação.

O acidente ocorreu no km 52 da rodovia, levando à interdição total nos dois sentidos para a remoção da estrutura. A carreta envolvida no incidente transportava contêineres. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista sofreu ferimentos leves, mas recusou atendimento médico.