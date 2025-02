Veja horóscopo deste domingo (23) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

O período da manhã será de grande produtividade para quem tem que encarar o serviço, já na parte da tarde, a recomendação é dar um pouco mais de atenção aos assuntos do coração. A Lua se estressa com Vênus e alerta que dissabores podem marcar presença.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITE: 32, 59, 23

Hoje você tem razões de sobra para se entusiasmar e o domingão tem tudo para ser com “d” de diversão. A Lua brilha no seu paraíso, sorri para o Sol e garante um período perfeito para curtir as coisas boas da vida. Só não marque touca depois do almoço, pois altos e baixos estão previstos e há risco de enfrentar aborrecimentos no lado amoros.

COR: VIOLETA

PALPITE: 06, 17, 44

Bora pular da cama porque as primeiras horas da manhã serão propícias para espantar a preguiça, se movimentar e praticar exercícios. O desejo de ser útil aos seus queridos tende a aumentar. Só não baixe a guarda no período da tarde, quando picuinhas podem vir à tona e azedar o clima, sobretudo no romance.

COR: AMARELO

PALPITE: 36, 03, 48

O domingão vai raiar com as energias generosas e positivas do Sol, que segue em seu paraíso e sorri para a Lua. Isso quer dizer que hoje não vai faltar diversão e as primeiras horas da manhã serão perfeitas Já no período da tarde, tensões vão marcar presença e pode sobrar até para o amor.

COR: MAGENTA

PALPITE: 09, 36, 57