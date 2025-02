Veja horóscopo deste domingo (23) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

De acordo com o Sol, você vai domingar dando mais atenção aos assuntos do lar e aos parentes. Já à tarde, instabilidades podem surgir e mexer até com sua vaidade. Não será uma boa hora para mudanças na aparência. Ainda bem que o astral vai ficar mais sussa à noite e o romance deve ganhar estabilidade.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 59, 51, 42

A Lua segue em sua companhia e troca figurinha com o Sol nas primeiras horas da manhã, iluminando e protegendo todos os setores da sua vida. Só convém ter mais jogo de cintura e diplomacia à tarde, quando tretinhas e mágoas antigas podem aflorar e afetar o convívio com os parentes. Mas o clima volta a ficar positivo à noite, sobretudo no amor.

COR: ROXO

PALPITE: 21, 39, 18

Apesar de ser domingo, talvez você não tenha tanto pique e disposição para sair, mas os astros avisam que o dia é indicado para cuidar de outros interesses. Pode aproveitar o tempo livre para botar suas coisas em ordem. Já no departamento amoroso, não convém esperar muito, não.

COR: AZUL

PALPITE: 03, 30, 57

O Sol brilha todo poderoso em seu signo e abre o dia em sintonia com a Lua, trazendo as melhores vibes para você aproveitar tudo o que tem direito no domingão. Pense mil vezes antes de gastar seu dinheiro hoje. No amor, convém pegar leve e maneirar no sentimento de posse.

COR: CINZA

PALPITE: 11, 27, 47