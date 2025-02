Veja horóscopo deste domingo (23) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje tem novidade e quem traz é Marte, seu planeta regente. Ele volta ao movimento direto no setor doméstico do seu Horóscopo e vai espalhar good vibes na vida familiar. Tudo indica que você vai curtir bons momentos com os parentes e as pessoas próximas, só não marque touca nos assuntos do coração, pois bagacinhas podem surgir.

COR: VERDE-CLARO

PALPITE: 11, 07, 20

O dia será propício para se desligar dos deveres cotidianos, fazer uma viagem ou um passeio diferente. Se tem planos para o domingão, mas não quer curtir nada sozinha, bora chamar as pessoas queridas para participar, só não descarte perrenguinhos no amor, pois pode ser alvo de instabilidades no período da tarde.

COR: LILÁS

PALPITE: 51, 14, 32

O Sol brilha todo poderoso no ponto mais alto do seu Horóscopo, fica em harmonia com a Lua e garante que suas ações e iniciativas podem trazer excelentes resultados. Contudo, perrengues estão previstos no período da tarde e convém ter mais empatia e jogo de cintura no amor.

COR: BEGE

PALPITE: 05, 08, 14

Marte retoma o movimento direto em seu signo e garante que as coisas vão fluir com mais agilidade e facilidade a partir de agora. Aliás, hoje, os melhores momentos devem ser ao lado dos amigos e das pessoas queridas, mas fique esperta à tarde, quando há risco de treta na paixão.

COR: BRANCO

PALPITE: 25, 47, 02