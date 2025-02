Mega-Sena: duas apostas do Grande ABC faturam prêmios altos com 5 acertos

O concurso 2831 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (20), não teve nenhum ganhador que acertasse as seis dezenas sorteadas, acumulando o prêmio para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (22), com estimativa de R$ 120 milhões. Apesar da falta de um vencedor da faixa principal, algumas apostas se destacaram, e duas delas são do Grande ABC. Elas acertaram cinco números e vão receber prêmios significativos.



Uma das apostas premiadas foi registrada na unidade lotérica Trevo do Oratório, localizada em Santo André. O prêmio que a aposta levará é de R$ 123.845,54. Já a outra aposta premiada foi feita na Nova Lotérica, situada em São Bernardo, que garantiu R$ 61.922,77 para o apostador que também acertou cinco números.



Os números sorteados no concurso 2831 foram: 02 - 09 - 32 - 38 - 48 - 55. Além dos dois premiados da região, 104 apostadores em todo o Brasil acertaram cinco números e levarão R$ 61.922,77 cada.



O próximo sorteio está com um prêmio acumulado de R$ 120 milhões, e quem quiser tentar a sorte já pode fazer suas apostas. O prazo vai até as 19h de sábado (22). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, através do site e aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5.