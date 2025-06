Casa da Palavra Mário Quintana recebe circuito de batalha de poesia

A Casa da Palavra Mário Quintana, no Centro de Santo André, vai ser campo de uma batalha de poesia nesta sexta-feira (20). A partir das 19h, o espaço recebe o primeiro dos quatro encontros que compõem o “Slam Fya”, um circuito de poesia falada criado com o propósito de unificar o movimento literário na cidade, reunindo poetas, poetisas, MCs e escritores.

Cada edição terá vagas para oito participantes que devem se inscrever gratuitamente 30 minutos antes do início do slam. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Muito difundido entre os jovens por ser visto como um espaço de resistência e expressão, o slam reúne poetas que declamam versos para o público, que atua como jurado e escolhe um vencedor.

De acordo com o idealizador do projeto “Slam Fya”, o MC e Slammer Araújo Paz, a força e o poder da palavra, matéria-prima dos poetas, é o que inspirou o nome “Fya”, uma expressão rastafári que significa fogo. Rastafári é um movimento religioso e sociocultural que surgiu na Jamaica na década de 1930, entre descendentes de africanos escravizados.

Araújo Paz é representante do coletivo “Álbum de Rua”, que está na ativa desde 2018 desenvolvendo atividades de batalhas de rima como “Fluxo de Favela” e “Sarau de Rua”.

No intervalo entre as batalhas, haverá apresentação do DJ Roots Zion SS, com som reggae, e apresentação da cantora Ayiosha. Com referências do hip hop, rap, samba e MPB, Ayiosha trabalha com a palavra rimada e a poesia urbana.

As próximas edições do circuito Slam Fya vão acontecer na Casa da Palavra, nos dias 18 de julho e 15 de agosto, sempre às sextas-feiras, às 19h. O último encontro ainda não está com a data definida. O projeto é realizado via projeto Okupa Cultura, que disponibiliza espaços culturais com uso gratuito para iniciativas de fazedores de cultura da cidade.