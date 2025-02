Apostou na Mega-Sena milionária? Veja os números sorteados nesta quinta-feira

O concurso 2831 da Mega-Sena vai pagar nesta quinta-feira (20) um dos maiores prêmios sorteados pela loteria neste ano. Quem acertar as seis dezenas pode engordar sua conta bancária em até R$ 105 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Mega nesta quinta-feira:

02, 09, 32, 38, 48, 55

LEIA TAMBÉM: Lotofácil 3324 paga R$ 1,7 milhão; veja os números sorteados nesta quarta-feira

COMO FOI O SORTEIO ANTERIOR?

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado na terça-feira e ninguém levou o prêmio principal. Na faixa dos cinco acertos, 55 apostas foram premiadas com R$ 99.629,63.

Entre os apostadores que acertaram a quadra, 5.431 apostas embolsaram R$ 1.441,36.

Como funciona a Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador que acertar os seis números sorteados em um universo de 60 números leva o prêmio principal para casas. A aposta simples é feita com 6 números marcados no volante, mas o apostador pode optar por marcar mais dezenas, 20 no máximo, para aumentar as probabilidades de ganhar. O preço da aposta, no entanto, sobre desproporcionalmente a cada número a mais marcado.