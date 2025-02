Lotofácil 3324 paga R$ 1,7 milhão; veja os números sorteados nesta quarta-feira

O concurso 3324 deve pagar nesta quarta-feira (19) ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Confira os números sorteados para a Lotofácil desta quarta-feira:

EM INSTANTES

02, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24

GANHADORES DE ONTEM

No sorteio desta terça-feira, dois apostadores do estado de São Paulo dividiram o prêmio principal. As apostas ganhadoras foram feitas nas cidades de Bauru e Nova Odessa, ambas no interior de São Paulo, e cada um deles levou para casa R$ 904.388,15.

O sorteio de ontem da Lotofácil também premiou os apostadores que acertaram apenas 14 números, foram 203 apostas, e cada uma delas faturou R$ 1.868,28. na faixa dos 13 acertos, 7.077 apostas levaram para casa R$ 30,00 cada.

Como funciona a Lotofácil?

A loteria paga o prêmio ao apostador que acertar 15 números em um universo de 25. Também são premiados os apostadores que acertarem 14, 13 e 12 dezenas. A aposta simples custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.