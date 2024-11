Rainha Camilla cancela compromissos após diagnóstico

A Rainha Camilla precisou cancelar seus compromissos após ser diagnosticada com uma infecção no tórax. Segundo informações do Palácio de Buckingham para a BBC, a esposa do Rei Charles III precisará ficar de repouso por recomendação médica, para recuperar sua saúde.

Ainda de acordo com o jornal, o Palácio emitiu um comunicado atualizando a situação da rainha: "Sua Majestade a Rainha está atualmente doente com uma infecção no peito, para a qual os médicos aconselham um curto período de descanso. Com grande pesar, Sua Majestade teve que se retirar de seus compromissos desta semana, mas ela espera se recuperar a tempo de participar dos eventos do final de semana. Ela pede desculpas a todos aqueles que fiquem desapontados."

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Camilla precisou cancelar seus compromissos por motivos de saúde. A rainha já havia feito o mesmo em fevereiro de 2023, quando testou positivo para Covid pela segunda vez.