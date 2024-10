Rainha Elizabeth II enfrentou câncer em seu último ano de vida, revela ex-Primeiro-Ministro Boris Johnson

Desde que a Rainha Elizabeth II morreu, em 8 de setembro de 2022, algumas dúvidas ainda reinam em torno do ocorrido. Agora, Boris Johnson, ex-Primeiro-Ministro do Reino Unido, revela uma importante informação: a monarca passou o último ano de sua vida em tratamento para um tipo de câncer ósseo.

A informação veio à tona na nova autobiografia do político, Unleashed, que só deve chegar às livrarias em outubro, mas teve alguns trechos revelados pelo jornal britânico Daily Mail, que traz o último encontro de Boris com Elizabeth no Castelo de Balmoral, dois dias antes da morte da saudosa rainha.

Eu já sabia há um ano ou mais que ela tinha um tipo de câncer ósseo, e os médicos dela estavam preocupados com a possibilidade de um agravamento rápido, declarou.

Ela parecia pálida e curvada e tinha hematomas nas mãos e punhos, provavelmente por causa das injeções e acessos, seguiu com o relato Johnson, que foi Primeiro-Ministro e chefe do Partido Conservador de 2019 a 2022, ao falar sobre a última vez que viu a rainha.

Ainda segundo ele, no entanto, a mente de Rainha Elizabeth II não foi afetada pela doença, e a elogiou ao dizer que se sente honrado pelas reuniões semanais que teve durante seus anos no governo.

Era como uma terapia gratuita. Tipo estar na escola e ser buscado para tomar chá com uma avó que você ama muito.

Lembrando que Boris não foi o primeiro a falar sobre o tal câncer que teria acometido a rainha. Gyles Brandreth, amigo do Príncipe Philip, revelou que ela sofria de uma forma rara de câncer de medula em seu livro Elizabeth: An Intimate Portrait. Os documentos oficiais divulgados pela realeza na época da morte, no entanto, citaram a idade avançada da monarca com a causa da morte.