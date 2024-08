Novas moedas com retrato do rei Charles III entram em circulação no Reino Unido

A primeira moeda de £1 com o retrato do rei Charles III entrou em circulação geral como parte de uma coleção inspirada em plantas e animais encontrados em diferentes partes do Reino Unido. O design mais recente, com duas abelhas, foi emitido para agências de Correios e bancos, com quase três milhões de moedas chegando às caixas registradoras e aos bolsos da população. As informações são do The Guardian.

Segundo o jornal britânico, todas as espécies incluídas nos designs, supervisionados pelo rei, estão em programas ativos de conservação e retratam a flora e a fauna local.

A moeda de 1 pence, por exemplo, retrata um arganaz-avelã, espécie de roedor cuja população caiu pela metade desde 2007. Já a de 2 penceslustra um esquilo-vermelho nativo do Reino Unido, que também está em extinção, enquanto a de 5 pences possui uma folha de carvalho.

A Royal Mint, fabricante oficial das moedas do Reino Unido, revelou em outubro do ano passado os oito novos designs da moeda de 1 pence a 2 euros. No mês seguinte, começou a produção de cada moeda - a de 50 pences, representando um salmão, foi a primeira a entrar em circulação no final do mesmo mês.

Espera-se que as restantes entrem em circulação durante o resto do ano, de acordo com a demanda, aponta o The Guardian.

Esses designs de moedas eventualmente substituirão o escudo atual, que apresenta um emblema dos países de origem: uma rosa, um cardo, um trevo e um alho-poró, introduzido pela rainha Elizabeth II em 2008.

"Esperamos que os designs estimulem conversas sobre a conservação dessas espécies importantes", disse Rebecca Morgan, diretora de moedas comemorativas da Royal Mint.

Em uma pesquisa com quase 3.000 pessoas realizada pela Royal Mint, a moeda de £1 foi coroada como a favorita entre todos os oito designs, com a de 2 pences, representando o esquilo vermelho, em segundo lugar.

O gravador chefe da Royal Mint, Gordon Summers, supervisionou os designs, juntamente com um comitê consultivo. As moedas foram criadas com o apoio da Royal Horticultural Society e da Royal Society for the Protection of Birds.

Veja abaixo todas as moedas e suas novas ilustrações segundo informações da BBC.

1p: Um arganaz-avelã, cuja população caiu pela metade desde 2007;

2p: Um esquilo vermelho, que deve se misturar à cor da moeda de cobre;

5p: Uma folha de carvalho, significando seu papel como um habitat rico para a biodiversidade em áreas florestais e uma associação com a monarquia do passado;

10p: O tetraz - o maior galo silvestre do mundo - encontrado em uma pequena parte da Escócia e ameaçado de extinção;

20p: Um papagaio-do-mar;

50p: O salmão do Atlântico, que está ameaçado pela poluição dos rios e pela perda de habitat;

£1: Abelhas;

£ 2: Flores nacionais - uma rosa para a Inglaterra, um narciso para o País de Gales, um cardo para a Escócia e um trevo para a Irlanda do Norte.