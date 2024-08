Com câncer, Rei Charles III comenta quadro de saúde

Rei Charles III teve seu diagnóstico de câncer revelado no início de 2024. Apesar do Palácio de Buckingham não ter dado grandes detalhes sobre a saúde do monarca, o mesmo segue cumprindo sua agenda de compromissos, mas está se resguardando em alguns momentos.

Agora, Charles participou de uma visita a Southport, na Inglaterra, para se encontrar com as vítimas de esfaqueamento em massa em julho. Ao conversar com as pessoas por lá, segundo informações do The Guardian, o monarca disse: "Eu não estou tão mal."

Assim como Kate Middleton, Charles mantém maiores detalhes de sua doença em segredo, evitando alarmar o público. A princesa também recebeu o diagnóstico no início do ano e se manteve longe dos holofotes antes de anunciar a doença.