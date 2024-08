Kate Middleton ainda não estaria fora de perigo e não tem data para retornar aos deveres reais: Ainda não chegamos lá

Kate Middleton surpreendeu a todos ao surgir descontraída em um vídeo com Príncipe William para parabenizar os atletas britânicos após o fim das Olimpíadas de Paris 2024. No entanto, segundo o Daily Mail, essa nova aparição não significa uma volta para os deveres reais.

Uma fonte contou ao jornal:

- Ainda não chegamos lá. Quando tivemos notícias dela pela última vez antes do Trooping the Colour, ela disse que seu tratamento continuaria no verão e é isso que está acontecendo.

Atualmente, Kate está curtindo o período de férias com a família, e está focada em passar tempo de qualidade com eles.

- Tem sido um período muito difícil, um ano muito difícil para toda a família. E como ela mesma disse, ela ainda não está fora de perigo.

Ainda de acordo com o jornal, o tratamento de Kate deve continuar durante todo o verão no Reino Unido, que se encerra em setembro de 2024, e provavelmente até mais além. Amigos de Middleton também deram declarações ao jornal. Segundo eles, esse período tem sido mais difícil do que as pessoas imaginam.

Não acho que as pessoas percebam o quanto ela passou nos bastidores e por quanto tempo, muito mais tempo do que qualquer um realmente imagina, disse um deles.

Ela é uma mulher incrivelmente forte, mas ela realmente passou por guerras, contou outro.