Fazendo aniversário na cadeia, Diddy Combs recebe homenagem dos filhos

O rapper Diddy Combs completou 55 anos de idade na última segunda-feira (4), e passou o seu aniversário no Centro Metropolitano de Detenção do Brooklyn, onde está preso desde setembro. Ao longo do dia, ele recebeu uma ligação de seus filhos, que se reuniram parabenizá-lo.

Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie e Love gravaram um vídeo, que foi publicado no Instagram por Justin, no qual é possível ouvir a ligação de Diddy. "Eu amo vocês, mal posso esperar para reencontrar. Tenho muito orgulho de todos vocês, obrigada por ficarem fortes, me apoiarem e estarem do meu lado. Eu tenho a melhor família de todas. Estou muito feliz no meu aniversário", disse ele.

Os filhos falaram separadamente com ele e cada lhe desejou feliz aniversário. Vale lembrar que o rapper foi preso acusado de exploração, abuso e tráfico sexual, além de incentivo à prostituição e posse ilegal de drogas.