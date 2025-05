Dona Kika e Sabrina Sato celebram aniversário de Nicolas Prattes: Trouxe muita alegria para nossa família

Feliz aniversário! Neste domingo, dia 4, Nicolas Prattes está completando 28 anos de idade e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem super especial da sua esposa, Sabrina Sato, e da sogra, a Dona Kika.

A apresentadora postou um vídeo com alguns momentos do casamento com o amado. Vale pontuar que eles se casaram em janeiro de 2025, em uma cerimônia intimista realizada na Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo.

Meu amor, feliz 28 anos! Viva você! Viva essa sua alma cheia de luz, propósito e uma vontade quase teimosa de viver tudo intensamente e como eu admiro tudo isso. Você está completando 28 anos de vida, mas parece que viveu mil. Estar ao seu lado é como estar num filme que mistura romance, comédia e aventura e você, claro, é o protagonista gato, forte, sensível, inteligente e que nunca perde a piada e nem o horário da academia.

Sabrina também falou em como o amado deixa tudo mais leve:

Você me faz sair da minha realidade. Quando estou com você, esqueço dos problemas, das crises existenciais e que eu já tinha 16 anos e estava entrando na faculdade, quando você nasceu. Porque você transforma tudo em leveza. Mesmo quando a vida vem pesada, você vem com esse seu jeito calmo, determinado e cheio de emoção, e de repente, tudo parece mais fácil. Tipo mágica. Ou amor. Ou os dois.

E encerrou:

Te admiro demais, meu campeão. Pela sua garra, pelo seu talento, por carregar a zoe no colo 16 km em um parque e não reclamar de dor nas costas, mas principalmente por ser esse homem que cuida, sente, se entrega e ainda me faz rir quando eu mais preciso. Hoje eu quero celebrar cada segundo da sua vida, vibrar com suas conquistas e estar ao seu lado pra realizar todos os seus sonhos (inclusive aquele de dormir 8 horas por noite, vamos tentar, né?).Obrigada por compartilhar essa vida comigo. Você me faz viver algo único. Surreal. Quase um sonho , só que com beijo bom, risada boba e amor de verdade. Te amo com tudo o que sou e com tudo o que você é e vem. Feliz aniversário, amor da minha vida.

Através dos comentários, Nicolas retribuiu o carinho da esposa:

O meu melhor presente é viver ao seu lado, meu melhor encontro, minha melhor versão é aquela que acorda ao seu lado todos os dias. Te amo, amor da minha vida.

Além de Sabrina, Dona Kika também prestou uma homenagem ao genro:

Hoje é o seu dia!!! Feliz aniversário!! Você é muito especial e trouxe muita alegria para a nossa Família!!! Vamos comemorar muito!!! Viva o Nicolas.