Com aniversário na cadeia, descubra o que Diddy Combs irá comer

Nesta segunda-feira, dia 04, Diddy Combs está completando 55 anos de idade, e irá comemorar o aniversário na cadeia. O cantor foi preso após ser acusado de exploração, abuso e tráfico sexual, além de incentivo à prostituição e posse ilegal de drogas. Ele está detido no Centro Metropolitano de Detenção do Brooklyn e a revista People divulgou o cardápio nacional da prisão, mostrando que o rapper irá comer na data.

Segundo o veículo, Diddy tem acesso à fruta, aveia, pão integral, biscoitos, batatas assadas, geleias e manteiga, e até bolo, tudo isso só para o café da manhã, que todos os dias começa às seis horas da manhã. O café só é servido nos finais de semana e opções como panquecas ou torradas francesas, com xarope, podem ser pedidas somente às quartas e sextas-feiras.

Para o almoço, que começa às 11 horas, ele comeria wraps e tacos de frango, pizza de queijo ou chilli de três feijões. Além disso, os prisioneiros podem pegar diversos acompanhamentos, como arroz, vagem, salsa, ou salada de repolho. De sobremesa, todos os dias eles ganham frutas e em alguns deles algo diferente.

A partir das 16 horas já começa o jantar, no qual ele comeria peru assado, arroz, ervilhas, molho de carne, pão integral e uma bebida. Também tem opções como arroz frito com frango ou tofu, feijão preto e cenouras, sobremesas não são servidas nessa refeição. Ainda de acordo com a revista, se o Combs tiver dinheiro em sua conta de compras, ele poderá comprar produtos como Nutella, Snickers, macarrão com queijo e chocolate quente.

Vale lembrar que o advogado do rapper, Marc Agnifilo, disse anteriormente que para ele a pior parte era a comida: Acho que a comida é provavelmente a parte mais difícil disso. Também vale destacar que a data marcada para o julgamento oficial foi o dia 05 de maio de 2025.