Ex-modelo da Playboy diz que Diddy a obrigava ver videoclipes de Jennifer Lopez, em festas proibidonas enquanto ainda namorava com a cantora

As estranhezas sobre o caso P-Diddy não param! Nesta sexta-feira, dia 1, a ex-modelo da Playboy, Rachel Kennedy revelou ao Dailymail que o rapper Diddy, a fez assistir por diversas vezes, os videoclipes da cantora Jennifer Lopez durante uma de suas festas proibidonas, conhecidas como freak-offs, em Tóquio.

O mais chocante é que a mulher contou durante o podcast do site britânico, The Trial of Diddy, que o produtor musical, estava ao telefone com J-Lo, sua namorada na época, enquanto assistia aos clipes na televisão.

Foi meio estranho descobrir que estávamos assistindo ao vídeo [de J-Lo]. Pareceu um pouco assustador para mim, muito desrespeitoso.

P-Diddy e Jennifer Lopez namoraram entre os anos de 1999 e 2001. E recentemente, ela chegou a interromper uma sessão de autógrafos em Los Angeles, ao ser perguntada sobre sua relação com o rapper. A cantora pareceu bastante abalada com o questionamento.

Rachel relembrou que ela e uma amiga foram convidadas para uma festa no quarto de Diddy, depois que o conheceram em um clube de strip no Japão. Ao chegarem no local, perceberam que não se tratava do que imaginavam.

Percebi antes mesmo de passarmos pela porta da frente que era só ele. Eu estava tipo: Isso não é uma festa. Esse não é o tipo de festa que todas nós esperávamos.

A modelo ainda contou que não acharam nada estranho, e que pelo rapper ter sido amigável, decidiram ficar com ele. Ela admite ter usado cocaína durante aquela noite, e que Diddy se recusou a usar qualquer droga. Logo depois, ele convidou ela e as amigas para o quarto e tirou a roupa. Rachel conta que foram instruídas a fazer sexo oral nele, mas que não foi forçado:

Nós duas fizemos. Nós tínhamos bastante champanhe naquele momento. E nós apenas fizemos o que ele disse. Não foi forçado. Não há nada forçado nisso. Foi só isso. Ele disse: É isso que eu quero.