Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (2) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 2 de maio de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje a Lua aponta instabilidades e aconselha a ter cautela dobrada na parte da manhã, sobretudo em assuntos que envolvam viagem ou estudos. A saúde também pode precisar de atenção extra e não convém sair muito da rotina. Mas se a Lua não colabora, Vênus e Netuno vão jogar no seu time e prometem good news no amor e nas amizades.

COR: AMARELO

PALPITES: 15, 60, 32

Pegue leve no período da manhã e faça as coisas sem atropelos porque os contratempos não estão descartados. A boa notícia é que tudo deve fluir muito bem e você pode ter surpresas deliciosas, especialmente com amigos e pessoas queridas. Na paixão, o clima tende a esquentar bastante.

COR: AZUL

PALPITES: 09, 30, 27

Convém sextar com calma na alma porque o astral pode ficar meio enjoado no período da manhã e talvez não seja tão fácil desviar de problemas. Já no período da tarde, o clima muda de figura e tudo vai caminhar do jeitinho que se espera. Suas competências estarão mais visíveis, assim como o seu poder de atração, que será um ímã para atrair uma nova energia no campo do coração.

COR: MARROM

PALPITES: 24, 44, 33

Mudanças estão previstas, só que nem todas podem agradar, ainda mais na parte da manhã. Procure focar em seus interesses e evite perder tempo com distrações. Bora pegar firme em suas metas, mexer os pauzinhos e mostrar do que é capaz. Na paixão, emoções intensas devem marcar presença.

COR: PRETO

PALPITES: 27, 45, 09