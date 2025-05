Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta sexta-feira (2)

O que os astros reservam para você neste dia 2 de maio de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Mercúrio segue o baile em seu signo e hoje troca vibes tensas com a Lua, sinal de que você pode sextar de cabeça quente e há tendência de perder a boa com facilidade, sobretudo com os familiares. Agora, se você teve o privilégio de emendar o feriado, aproveite o dia para curtir seu canto. Vênus promete que vai dar bom na vida a dois

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: 23, 40, 04

Sextar, sextou, mas a dica é ir suave na nave e poupar suas energias, especialmente no período da manhã. Maneire na teimosia para se entrosar melhor com quem convive e trabalha. Já na parte da tarde, o clima dá uma guinada e você vai se sentir mais à vontade para aproveitar os bons momentos e a companhia das pessoas queridas. A intimidade deve ganhar destaque.

COR: LILÁS

PALPITES: 61, 25, 34

Se esticou o feriado e tem mil planos para o fds, valerá se organizar e planejar direitinho cada passo para nada dar errado. Aborrecimento e preocupações com grana podem vir à tona. Agora, as melhores indicações astrais são para os assuntos do coração e, Vênus fecha parceria com Netuno garantindo que um amor na medida dos seus sonhos pode entrar em sua vida para ficar.

COR: LARANJA

PALPITES: 57, 01, 37

A Lua segue toda linda e poderosa em seu signo e deixa as suas principais qualidades tinindo! Pena que ela se estranha com Mercúrio nas primeiras horas da manhã e liga o alerta de treta, indicando perrengues e tensões na vida pessoal e profissional. O sucesso estará mais perto na carreira e seu carisma vai brilhar, incluindo nos assuntos do coração.

COR: PRATA

PALPITES: 27, 47, 20