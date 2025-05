Veja horóscopo desta sexta-feira (2) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 2 de maio de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Se emendou o feriado e quer se jogar na diversão, a dica é ir devagar com o andor para não trocar os pés pelas mãos. O desejo de aproveitar os prazeres e as delícias da vida não será pequeno, mas perrenguinhos podem dar as caras. O cenário ficará perfeito com o love e quem está na pista deve se dar bem na paquera.

COR: BRANCO

PALPITES: 15, 14, 33

Sextou com as vibes da Lua no signo oposto ao seu, mas ela se estranha com Mercúrio no período da manhã e alerta que perrengues não estão descartados. Mostre seu jogo de cintura, seja mais tolerante e não dê corda para conflitos. No amor, o romance começa o dia aos trancos, mas vai ganhar impulso e ficará mais protegido a partir da tarde.

COR: VIOLETA

PALPITES: 50, 13, 04

Os astros também alertam que instabilidades estão previstas no período da manhã e tretas podem rolar nos contatos, portanto, faça a sua parte e meça as palavras. Já a partir da tarde, Vênus e Netuno vão deixar sua simpatia, boa lábia e seus encantos tinindo, sinal de que você vai marcar presença em todo canto, incluindo no amor.

COR: GOIABA

PALPITES: 55, 03, 30

Sextou bem sextado com a Lua livre, leve e solta em seu paraíso. Se você emendou o feriado e tem grandes planos para o fds prolongado, bora colocar tudo em prática. A boa notícia é que o astral vai ficar mais protegido para as suas finanças a partir da tarde. Na paixão, seu charme e poder de atração estarão irresistíveis.

COR: SALMÃO

PALPITES: 46, 18, 25