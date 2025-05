Sabrina Sato rebate suposta provocação da ex-sogra: Não tem indireta nenhuma

Sabrina Sato rebateu os comentários sobre a suposta provocação da ex-sogra, Leda Nagle, durante o show da Lady Gaga, que aconteceu no último sábado, dia 3. A atriz negou que a mãe de Duda Nagle, com quem ela foi casada por sete anos e juntos tiveram Zoe, publicou uma foto do ator com a pequena com a legenda pai de verdade, como uma indireta, e disse:

Imagina, longe disso! Longe disso, muito pelo contrário. A Zoe recebe tanto amor e acho que é isso que importa. É isso que uma mãe deseja, é isso que uma pessoa que ama a Zoe deseja. Não tem indireta nenhuma, não. Leda é ótima, tá tudo certo, respondeu ela, ao portal LeoDias, colocando um fim nos rumores de desavenças familiares.

Além disso, a apresentadora contou que a filha estava na casa de campo da família, em Boa Vista, junto ao atual marido, Nicolas Prattes, com quem subiu ao altar em janeiro de 2025, e quis comemorar o aniversário dele:

Zoe já tá lá e ela falou: Quero passar o aniversário do Zezé com o Zezé [apelido dela para o padrasto].