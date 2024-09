Charge - 7 de setembro de 2024

Um novo pedido de impeachment contra o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi protocolado nesta sexta-feira (6) na Câmara. É o sétimo contra o tucano. A ação de iniciativa popular sustenta que o chefe do Executivo prejudica o município e os servidores públicos ao leiloar o terreno que abriga a Secretaria de Finanças, almoxarifados e SBPrev, instituto de Previdência dos servidores municipais. A área está localizada entre as avenidas Kennedy e Senador Vergueiro.

O impetrante é José Arnaldo da Silva, morador do bairro Alvarenga. O documento cita que as “atitudes de vender, incessantemente, diversos bens públicos, prejudicando servidores, suas atividades cotidianas e, por consequência, os próprios munícipes, caracteriza postura ilícita, que atenta contra a preservação do patrimônio público.”