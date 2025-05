Moradores do Vila Carminha aprovam recapeamento asfáltico na região

Transformar a cidade e garantir que a população esteja satisfeita. Essa tem sido a meta do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), que na noite da última sexta-feira (2) percorreu a pé duas ruas e uma avenida no Bairro Carminha. As vias fazem parte do pacote de 16 ruas e vielas do bairro que receberam recapeamento asfáltico e nova sinalização por meio do Programa Minha Rua Nova. O asfalto estava tão liso que o prefeito arriscou descer um trecho da Rua João de Deus em cima de um skate, emprestado por um munícipe.

Ao longo de todo o passeio, Marcelo conversou com os moradores e perguntou sobre a qualidade do asfalto, que foi bastante aprovado por quem conversou com o prefeito. “A população reconhece que a gente tá trabalhando com dedicação e com seriedade”, afirmou Marcelo. “E a gente vai continuar trazendo melhorias, mobilidade, segurança, cuidando de todos, da periferia ao centro”, completou.

O comerciante Francisco Demonther, 64 anos, foi um dos que aprovou a mudança. “Ficou muito bem feito. Isso aqui estava bem ruim”, declarou. Para Francisco, as melhorias contribuem até para o seu comércio, um depósito de materiais de construção. “Atrai mais compradores, porque as pessoas sabem que por aqui dá para circular de carro com mais segurança agora”, pontuou.

Walter Pereira Mendes, 67 anos, foi outro morador a aprovar as intervenções. “Melhorou 100%. Fazia muito tempo que essa região aqui não recebia asfalto novo. Tá mais do que aprovado”, afirmou.

MINHA RUA NOVA - O programa Minha Rua Nova foi lançado em janeiro e vai revitalizar o viário da cidade. Mais de 60 vias já foram totalmente recapeadas e receberam sinalização e outras cerca de 40 estão em obras. Ordens de serviço para recapeamento já foram assinadas nos bairros Vila Vitória, Vila Cruzeiro, Vila Carminha, Jardim Cláudia, Jardim Detroit, Alvinópolis e Riacho Grande. O investimento é de aproximadamente R$ 18 milhões.