Viatura da PM atropela motorista caído na Anchieta

Um carro da Polícia Militar se chocou com uma motocicleta caída na Rodovia Anchieta na madrugada de domingo (4). Segundo informações da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), outra viatura foi acionada às 5h11 para atender a ocorrência na altura do bairro Assunção de São Bernardo e “constatou que a vítima já se encontrava caída em um das faixas quando foi atingida e não conseguiu desviar do veículo”.

De acordo com os detalhes da ocorrência, enquanto a equipe aguardava a Polícia Científica e funerária, uma segunda motocicleta, conduzida por uma mulher e com uma passageira na garupa, também colidiu com a moto do homem morto, de 33 anos, na pista.

Em nota, a secretaria esclareceu ainda que “a piloto e a garupa recusaram atendimento médico e não apresentavam ferimentos aparentes”. De acordo com o órgão, as circunstâncias que causaram o acidente inicial do homem caído na pista “ainda são desconhecidas”. Entretanto, segundo monitoramento da Artesp (Agência de Transporte de São Paulo), não havia neblina na via em direção ao Litoral naquele momento ou condições adversas.

Exames periciais foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística para apuração do episódio. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial de São Bernardo como homicídio culposo na direção de veículo automotor, choque, localização e apreensão de veículo e de objeto. O trecho, após os dois acidentes, só foi desinterditado às 8h28.