Marcelo Lima lacra dois andares do Conjunto Anchieta

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), acompanhou neste fim de semana ação da GCM (Guarda Civil Municipal) no Conjunto Anchieta, construído nos anos 1960 para servir tanto ao segmento comercial quanto residencial. Porém, com o fechamento das lojas ao longo dos anos, o prédio passou a ser frequentado por usuários de drogas e moradores de rua, além de abrigar empreendimentos que funcionam sem alvará. A operação fez parte do programa Dorme Bem São Bernardo.

Segundo o prefeito, a GCM bloqueou os andares que estavam colocando a população em risco. Marcelo Lima destacou ainda que o governo não vai permitir perturbação de quem não tem compromisso com a cidade.

“Vamos trabalhar seriamente, para as pessoas que queiram fazer baderna sumam de São Bernardo. Não vou admitir, como prefeito, ilegalidade ou aquele que queira aproveitar da nossa cidade para ter algum ganho, atrapalhando a tranquilidade. Pode ter certeza: bagunça e baderna não têm vez em São Bernardo”, disse o podemista.

Equipe encontrou no conjunto um cinema que servia de local para prostituição, bares irregulares – sem licença. Com isso, foram lacrados o segundo e o terceiro pisos. “Esse prédio ficará totalmente bloqueado pela Prefeitura, até que os proprietários possam tomar as devidas providências”, pontuou.