Acisbec sedia Fórum Regional de Inovação e Sustentabilidade

O auditório da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo (Acisbec) foi palco da primeira edição do Fórum Regional de Inovação e Sustentabilidade, uma série de cinco encontros que acontecerão em várias regiões de São Paulo nos próximos meses. O evento conta com o apoio de diversos sindicatos, a fim de levar uma mensagem prática de como aplicar inovação e ESG nas empresas de médio porte e obter resultados com isso.

O primeiro evento contou com a parceria do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo (Sindeprestem), que comemora, neste ano, 33 anos de sua fundação. O tema central “Inovação e Sustentabilidade fazendo a diferença na gestão” contou com a participação de Vander Morales (Presidente da Sindeprestem); Valter Moura (Presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo); Lívio Giosa (Coordenador Geral do Instituto ADVB d e Responsabilidade Socioambiental), além de Valter Pieracciani, socie fundador da Pieracciani, consultoria líder de inovação do Brasil.

Segundo Pieracciani, a maratona de eventos que estão na programação deste segundo semestre de 2024 têm como propósito estimular o universo de empresários industriais, comerciais e prestadores de serviços, em investir em mais inovação para prosperarem a partir disso. “Queremos desmistificar que inovação é coisa de grande empresa ou de empresa rica. É atitude de empresa que quer sobreviver”, reforça o executivo.

Incentivos fiscais da inovação

Quando se fala em inovação logo vem à mente investimentos, e há caminhos para as empresas que precisam de budget. O Brasil possui um programa especial de incentivos fiscais à inovação na Lei nº 11.196/2005, popularmente conhecida como Lei do Bem, que envolve diversos setores, dos bancos ao comércio, e está disponível há 18 anos para quem deseja investir em inovação. O incentivo reduz impostos, minimiza riscos e aumenta a rentabilidade do negócio.

Desde sua criação, a Lei de Incentivo Fiscal para empresas já foi utilizada por mais de cinco mil empresas e estimulou investimentos de mais de R$ 100 bilhões em tecnologia e inovação no Brasil, que geraram incentivos superiores a R$20 bilhões desde sua criação (2006), segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI).

“Inovação é a chave de sucesso para que as organizações cresçam, se desenvolvam e não fiquem para trás diante de um cenário cada vez mais competitivo. É por esse motivo que há mais de 30 anos atuamos em funding e trabalhamos ativamente na identificação de novos projetos e oportunidades para a maximização dos ganhos em incentivos fiscais”, revela Valter Pieracciani que emenda dizendo: “há muito dinheiro à disposição das empresas. Elas devem ter coragem de ir atrás e de conseguir trazer esses recursos. Essa é uma das mensagens centrais deste primeiro e dos próximos fóruns que acontecerão”, declara.