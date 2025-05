Empresa de cripto de Trump é escolhida para um acordo de US$ 2 bilhões

Eric Trump anunciou no evento Token2049, na quinta-feira, 1, que a stablecoin USD1 da World Liberty Financial seria a stablecoin oficial que apoiaria o investimento de US$ 2 bilhões da MGX na bolsa de criptomoedas Binance, de acordo com relatórios.

A Binance informou pela primeira vez o acordo com a empresa de investimentos em tecnologia sediada em Abu Dhabi em março.

Na época, a World Liberty Financial, apoiada por Donald Trump, anunciou planos para lançar uma stablecoin denominada em dólares com a BitGo. A moeda da World Liberty, chamada USD1, pretende manter um valor de US$ 1 e é totalmente apoiada por uma carteira de reservas, segundo o lançamento inicial.

O acordo entre a Binance e a MGX representa uma grande vitória para a World Liberty, cujo USD1 é um azarão no mercado de stablecoins. As duas principais stablecoins, USDT e USDC, representam juntas 91% do mercado total de US$ 231 bilhões, informou dados do The Block.

No evento de ontem, o cofundador da empresa de Trump, Zach Witkoff, deu a entender que haverá projetos e integrações futuras para a empresa DeFi. Ele é o filho do enviado ao Oriente Médio dos EUA, Steve Witkoff.

No entanto, a senadora Elizabeth Warren disse que o acordo levanta "bandeiras vermelhas". "Um fundo obscuro apoiado por um governo estrangeiro acaba de anunciar que fará um negócio de US$ 2 bilhões usando as stablecoins de Donald Trump", escreveu ela em um comunicado. "Enquanto isso, o Senado está se preparando para aprovar uma legislação sobre stablecoins que facilitará ao presidente e sua família encherem seus próprios bolsos. Isso é corrupção e nenhum senador deve apoiá-la".